DJ PTA-News: Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung: Handelsblatt kürt Andrew Murphy zum TOP-Fondsmanager - Team der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung zum dritten Mal ausgezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bonn (pta025/04.11.2022/16:25) - 4. November 2022 - Das Handelsblatt Research Institute hat Andrew Murphy, Fondsmanager des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland und Vorstand der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung, im November zum dritten Mal in Folge zum Top Fondsmanager gekürt. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung von +10,3 % über die letzten drei Jahre (1.9.2019-31.08.2022) liegt der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland in der Vergleichsgruppe "Aktienfonds Deutschland" an der Spitze. Zur Auszeichnung als Top Fondsmanager 2022 waren außerdem ein hohes Ansehen unter Fachkollegen sowie eine gute Bewertung des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland bei Fonds-Ratingagenturen notwendig.

Dreistufiger Analyseprozess Die Experten des Handelsblatt Research Institute hatten die renommiertesten Fondsmanager Deutschlands wie schon 2020 und 2021 in den drei Anlagekategorien "Aktien Deutschland", "Aktien Europa" und "Aktien Nachhaltigkeit" in einem dreistufigen Prozess ermittelt. Kriterien waren die Managementleistung - in diesem Jahr erstmals zwecks Berücksichtigung der Leistungskontinuität gemessen an der durchschnittlichen Performance der letzten drei Jahre - das Renommee unter den Fachkollegen und eine gute Beurteilung bei den Fonds-Ratingagenturen. Voraussetzung für die Auszeichnung als Top Fondsmanager 2022 war außerdem eine Top-50-Platzierung der Ratingagentur Scope für die vergangenen drei Jahre im jeweiligen Segment.

Ergebnis einer Teamleistung "Ich freue mich über die wiederholte Auszeichnung", erklärt Andrew Murphy. "Wichtig ist mir aber hervorzuheben, dass das gute Ergebnis des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland eine Teamleistung ist. Mit seiner über 23-jährigen Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Unternehmen nachhaltiger Branchen liefert unser hauseigenes Researchteam die Grundlagen des Erfolgs."

Der vollständige Artikel ist im Abonnement-Bereich des Handelsblatts online verfügbar: zum Artikel ( https:// www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/fonds-etf/ranking-das-sind-die-besten-fondsmanager-2022/28783824.html?tm= login )

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist eine 100%ige Tochter der Murphy&Spitz Green Capital AG (ISIN DE000A0KPM66 / WKN A0KPM6), einer Holding mit Fokussierung auf Nachhaltige Geldanlagen und den Betrieb Erneuerbarer-Energie-Kraftwerke (Murphy&Spitz Green Energy AG).

Die unabhängige Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist seit 1999 auf nachhaltige Vermögens- und Anlagestrategien spezialisiert. Sie bietet Privatkunden bundesweit individuelle und strukturierte Vermögensverwaltung. Institutionelle Kunden und Stiftungen betreut die Vermögensverwaltung im Rahmen maßgeschneiderter Portfoliomanagementkonzepte und Spezialmandate.

(Ende)

Aussender: Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung Adresse: Weberstraße 75, 53113 Bonn Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Murphy Tel.: +4922824391114 E-Mail: sandra.murphy@murphyandspitz.de Website: www.murphyandspitz.de

ISIN(s): DE000A0KPM66 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1667575500549 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2022 11:27 ET (15:27 GMT)