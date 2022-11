Die Präsenz von NetApp in Cork wird bis 2025 voraussichtlich 500 Arbeitsplätze zur Unterstützung weltweiter Kunden schaffen

NetApp (NASDAQ: NTAP), ein globales, cloudbasiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, meldete heute die Eröffnung seines neuen internationalen Hauptsitzes in Cork,Irland. Die Niederlassung befindet sich am Navigation Square in den Docklands von Cork, dem größten und ambitioniertesten Projekt Irlands zur Stadterneuerung.

Der neue internationale Hauptsitz wird dem internationalen Geschäfts-, Vertriebs- und Technologiebetrieb von NetApp dienen und dem Unternehmen mehr Möglichkeiten geben, seine weltweiten Kunden mit einer großen Bandbreite an zur Verfügung stehenden Technologie-, Engineering- und Softwareentwicklungstalenten zu betreuen.

Der President von NetApp, Cesar Cernuda, wird gemeinsam mit dem Minister für öffentliche Ausgaben und Reformen, Michael McGrath TD, die neue Niederlassung in den Docklands im Hafengebiet eröffnen.

"Ich freue mich, heute hier zu sein, um den neuen internationalen Hauptsitz von NetApp in Irland zu eröffnen, und begrüße es, dass bis 2025 voraussichtlich 500 Arbeitsplätze geschaffen werden", sagte Michael McGrath TD, Minister für öffentliche Ausgaben und Reformen. Damit erhalten die Stadt Cork und die gesamte Südwestregion als Premiumstandort für Technologieunternehmen wie NetApp weiteren Rückhalt. Ich möchte allen gratulieren, die zur heutigen Eröffnung beigetragen haben. Überdies möchte ich die Rolle der IDA Ireland würdigen, die weiterhin erheblich dabei mitwirkt, ausländische Direktinvestitionen für Irland zu gewinnen."

"Die Entscheidung von NetApp zur Gründung eines internationalen Hauptsitzes sind hervorragende Neuigkeiten für die Südwestregion und für Irland", sagte Mary Buckley, Interim CEO der IDA Ireland. "Die vielen qualifizierten und vielfältigen Talente, die mit Blick auf Cloud-Technologien und Innovationen in der Region sehr versiert sind, sind ein zentraler Faktor zur Anwerbung weltweiter Unternehmen wie NetApp. Die IDA Ireland setzt sich weiterhin dafür ein, Investitionen wie diese für regionale Standorte anzuziehen. Ich wünsche NetApp viel Erfolg bei dieser Expansion."

"Es ist uns eine Ehre, dass der Minister für öffentliche Ausgaben und Reformen, Michael McGrath TD, der Eröffnung unseres neuen internationalen Hauptsitzes in Cork beiwohnt", sagte Cesar Cernuda, President von NetApp. "Die Ansiedelung im Zentrum dieses massiven Erneuerungsprojekts in der Stadt, in der viele der weltweit führenden Technologieunternehmen und die von ihnen unterstützten Firmen ansässig sind, ist spannend. Die Eröffnung unseres internationalen Hauptsitzes in Irland ist ein wichtiger und aufregender Schritt auf unserem Weg, unsere Transformation als Unternehmen zu beschleunigen, mit Partnern zusammenzuarbeiten und unsere Kunden bei ihrer cloudbasierten digitalen Transformation zu begleiten. NetApp baut seine internationale Präsenz aus, um weitere Talente zu gewinnen und kontinuierlich branchenführende Fähigkeiten und Lösungen zur Stärkung unseres einmaligen Wertversprechens zu liefern. Der hier in Irland vorhandene umfassende Talentpool wird es uns ermöglichen, unsere hybride Cloud-Strategie voranzubringen und innovative neue Dienstleistungen für unsere Kunden und Partner bereitzustellen."

NetApp hat bereits über 100 Personen in Cork eingestellt, wird bis Ende Juni 2023 weitere 200 Beschäftigte rekrutieren, und möchte bis 2025 schließlich 500 Mitarbeiter beschäftigen. Die verfügbaren Stellen reichen von Berufsanfängern bis zur Führungsebene und erstrecken sich über Ingenieurs- und Technologie-, Finanz-, Vertriebs-, Personalbeschaffungs- und Produktmanagementfunktionen, einschließlich multilingualer Positionen.

Die Niederlassung am Navigation Square ist über das "Thrive Everywhere"-Modell von NetApp, das ein flexibles, hybrides Beschäftigungsmodell bietet, für alle Mitarbeiter zugänglich. Die Mitarbeiter des internationalen Hauptsitzes können die gesamte Bandbreite der Sozialleistungen von NetApp wie etwa Wellness-Tage, Tage ohne Meetings und bezahlte Freiwilligentage in Anspruch nehmen.

"Cork ist zum weltweiten Zentrum der Wahl für internationale Hauptsitze von Technologieunternehmen geworden, an dem mehr als 100 Technologieunternehmen zu finden sind", sagte Debra McCowan, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer bei NetApp. "Mit über 40.000 Studenten an den beiden Universitäten von Cork ermöglicht die Entscheidung von NetApp, seinen internationalen Hauptsitz in Cork zu errichten, den Zugang zu einem Talentpool, der wirklich geeignet ist, den robusten und sich entwickelnden Technologiemarkt zu unterstützen. Das hybride Arbeitsmodell von NetApp ermöglicht nicht nur die Teilnahme an der pulsierenden, aufstrebenden Wirtschaftsszene in Cork, sondern bietet auch Chancen für technische und nicht-technische Kandidaten in ganz Irland."

Weitere Informationen über den internationalen Hauptsitz von NetApp in Cork, Irland, sowie die aktuellen Stellenangebote finden Sie unter https://www.netapp.com/company/cork-location/.

