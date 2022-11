Top-spezialisiert und top-kompetent - die @BDAE ist erste Versicherungswahl, wenn es ins Ausland geht. Für einzigartige Leistungen gab es den Mein-Geld Assekuranz Award 2022. Geschäftsführer Philipp Belau erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, was bei einem Auslandsaufenthalt zu beachten ist und wo sein Unternehmen besondere Kompetenz bietet. meingeldmedien oneonone auslandsversicherung rechtsschutz krankenversicherung auslandsaufenthalt assekuranzaward

Mein Geld TV

Quelle: