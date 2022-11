"Altersvorsorge ist unsere DNA" - die @WWK bietet ein ganz neues fondsbasiertes Altersvorsorgeprodukt mit garantierter Rente, dafür ausgezeichnet mit dem Assekuranz Award 2021. Was sein Unternehmen in Sachen Altersvorsorge und Fondsprodukten besonders auszeichnet, wie der Kunde sich daran aktiv beteiligen kann und was das Ganze mit Nachhaltigkeit zu tun hat, erläutert Abteilungsleiter Stefan Bauer im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald. meingeldmedien oneonone altersvorsorge assekuranzaward renter

Mein Geld TV

Quelle: