Der DAX konnte am heutigen Freitag direkt weiter kräftig zulegen und über die Marke von 13.500 Punkten ansteigen. Der S&P 500 in den USA zeigte sich unterdessen nicht so freudig und konnte zwar ansteigen, aber nicht einmal den 10er-EMA im Tageschart überwinden. Der DAX drehte dann am Nachmittag mit wieder schwächeren US-Aktienmärkten ebenfalls wieder nach unten ab. Der übergeordnete Abwärtstrend ist im S&P 500 und im DAX weiterhin intakt. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...