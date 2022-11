EQS-Ad-hoc: DocCheck AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

DocCheck AG: Vorläufige Neunmonatszahlen



04.11.2022 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2022 bekannt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von

44,2 Millionen Euro (Vorjahr: 64,4 Millionen Euro). Dabei wurde ein EBIT von 7,5 Millionen Euro erzielt

(Vorjahr: 12,0 Millionen Euro).



Das Vorjahr war geprägt von einer hohen Nachfrage nach Pandemieartikeln im DocCheck Shop. Diese Nachfrage fällt in diesem Jahr, wie von der Gesellschaft prognostiziert, geringer aus. Das Agenturgeschäft erweist sich bisher robuster als von der Gesellschaft erwartet.



Die im Finanzbericht 2021 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von

53,0 bis 57,0 Millionen Euro und einem EBIT zwischen 6,2 und 8,2 Millionen Euro wird daher angehoben auf eine Umsatzerwartung von 58,0 bis 60,0 Millionen Euro und einen EBIT zwischen 9,0 und 10,0 Millionen Euro.



Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2022 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 13,1 Millionen Euro

(Vorjahr: 21,4 Millionen Euro). Der Rückgang ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionen in eine Büro- und Lagerimmobilie in Köln und Waldflächen für Nachhaltigkeitsprojekte im Bergischen Land. Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.







Kontakt:

DocCheck AG

Tanja Mumme

Leiterin Corporate Communications

Vogelsanger Str. 66

D - 50823 Köln

fon: +49(0)221 92053-139

fax: +49(0)221 92053-133

mailto:tanja.mumme@doccheck.com

