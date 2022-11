Nach guten Zahlen konnte die TeamViewer-Aktie am Mittwoch im zweistelligen Prozentbereich zulegen, doch die gute Laune scheint bereits verflogen zu sein. In einem insgesamt schwierigen Umfeld musste das Papier gestern herbe Korrekturen hinnehmen. Da stellen sich viele natürlich die Frage, wie es nun weitergehen mag.Um knappe sieben Prozent ging es mit der Aktie von TeamViewer (DE000A2YN900) am Donnerstag in Richtung Süden, wodurch diese bei nur noch 10,26 Euro landete. Das ist auf den ersten Blick etwas enttäuschend, war aber ein Stück weit zu erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...