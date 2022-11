The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.11.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2022

.

ISIN Name

CA09368R1073 BLOCKCHAIN FOUNDRY

JE00BLG2ZQ72 QUOTIENT LTD

LU1199448058 SI U.-UC REF.EO C.BD EOA

LU1372156916 SI U.-UC REF.EO C.BD EOD

LU1899270539 SI UC.-UC M.E.G.B.E. EOA

US03635R1077 ANPAC BIO-MED SP.ADS/1 A

US36809R2067 GAUCHO GROUP HLDGS DL-,01

