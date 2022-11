Der Anteil von Elektroautos an den Gesamtzulassungen in der EU steigt weiter an. Das geht aus einer Studie hervor. Der große Verlierer sind Erdgasfahrzeuge. Im dritten Quartal 2022 ist der Marktanteil von Elektroautos in Europa weiter gestiegen und macht nun laut einer Untersuchung knapp zwölf Prozent der gesamten Pkw-Zulassungen in der EU ...

Den vollständigen Artikel lesen ...