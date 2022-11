Das leidige Thema Zinsen hat die Märkte wieder einmal voll im Griff. Wie schon so oft im laufenden Jahr reagierten die Börsianer geradezu allergisch auf Zinserhöhungen in den USA und vor allem auf die Aussicht, dass eben diese noch lange nicht am Ende sind. Zusätzlichen Druck baute die Bank of England mit dem höchsten Zinsschritt seit Jahrzehnten aus.Das facht wieder einmal Sorgen über eine anstehende Rezession an und das tut unter anderem der Aktie von Amazon (US0231351067) überhaupt nicht gut. Jene verlor am Donnerstag um weitere 3,4 Prozent an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...