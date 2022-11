Am Kryptomarkt sind die Bullen zurück und haben in den vergangenen Tagen für teils kräftige Kursgewinne gesorgt. Auch am Samstagmorgen dominieren die grünen Vorzeichen, wobei viele Altcoins weiterhin besser performen als der Bitcoin. Der braucht sich mit einem Plus von rund vier Prozent auf 24-Stunden-Sicht aber auch nicht zu verstecken.Nachdem der Kurs der digitalen Leitwährung bereits am Freitag die Marke von 21.000 Dollar überwunden hat, ist er am frühen Samstagmorgen bei 21.447 Dollar auf den ...

