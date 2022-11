In dieser Woche waren die Fed und die Bank of England an der Reihe mit Zinserhöhungen. Während die US-Notenbank im Rahmen des Erwarteten blieb, erhöhte die BoE zwar ebenfalls um 75 Basispunkte, allerdings hatten die Märkte damit nicht gerechnet: "Bank of England macht größten Zinsschritt seit gut dreißig Jahren" titelte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...