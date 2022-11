Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex notierte in der letzten Woche in EUR unverändert. Der S&P 500 gab in EUR um -0,3% nach, der Stoxx 600 stieg um +0,8%. Der Nikkei 225 wies mit einem Anstieg in EUR um +1,5% eine signifikante Outperformance auf. Mit dem Fortschreiten der Berichtssaison ist in Europa der Anteil der Unternehmen, der positive Gewinnüberraschungen berichtet hat, ge- stiegen. 58% der Unternehmen des Stoxx 600 haben Gewinne veröffent- licht, die über den Konsensus-Schätzungen gelegen sind. Für das 3Q wird für den Stoxx 600 ein Gewinnanstieg um +30,5% erwartet. Ohne die überdurchschnittlich hohen Gewinne des Energiesektors würde das Gewinnwachstum nur +9,6% (j/j) betragen. Die höchsten Gewinnsteigerungen im Jahresvergleich erzielten im ...

