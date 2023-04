Marktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex legte in der letzten Woche leicht zu. Er stieg in EUR um +0,6%. Der Nikkei 225 und der Stoxx 600 wiesen eine relative Stärke gegenüber dem Weltaktienindex auf. Sie stiegen in EUR um +1,2% bzw. um 0,7%. Der S&P 500 befestigte sich in EUR um +0,4%. Der globale Emerging-Market Index notierte in EUR fast unverändert (+0,1%). Die Berichtssaison für das 1Q ist in den USA bereits voll angelaufen. Insbesondere liegen bereits die Ergebnisse der US-Großbanken vor. Deren Gesamterlöse und Gewinne sind im Jahresvergleich stark angestiegen. Zudem lagen die berichteten Erlöse und die Gewinn/Aktie bei den Großbanken deutlich über den Erwartungen. Bei nahezu allen Banken ist der Nettozinsertrag, die ...

