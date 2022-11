Corestate Aktie dümpelt in der Nähe ihres Nominalwertes vor sich hin: Verlust von 521,8 Mio EUR zum Halbjahr, Netto-Verbindlichkeiten von 553 Mio EUR und nur gut 60 Mio EUR in der Kasse. Und was das Ganze möglicherweise zum K.O. Kriterium für die Corestate macht: Ein Grossteil der Finanzverbindlichkeiten ist in zwei kurzfristig fälligen Anleihen verbrieft - eine Wandelanleihe in Höhe von 188 Mio EUR (November 2022) und eine Anleihe in Höhe von 300 Mio EUR (April 2023). Und hier brennt es nun. Gestern musste die Corestate zu einer weiteren a.o. Hauptversammlung am 22.11.2022 laden, da die am 3.11.2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...