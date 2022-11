UCB: Breakout-Chance beim belgischen Biopharmazie-Unternehmen!

Die Seitwärtsrange bei UCB sieht verdammt gut aus! Hoffnungsträger Fenfluramin (Fintepla) gegen Epilepsie. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: UCB ISIN: BE0003739530

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des in Brüssel ansässigen Biopharmazie-Unternehmens verlor in den vergangenen sechs Monaten fast ein Viertel ihres Kurswertes. Die oberhalb der gleitenden Durchschnitte verlaufende Seitwärtsbewegung der letzten Woche mit relativ kurzen Tageskerzen könnte jedoch einen bevorstehenden Breakout Richtung Norden andeuten.

Chart vom 04.11.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 76.32 EUR







Meine Expertenmeinung zu UCB

Meinung: UCB hat sich auf Arzneimittel gegen Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS), der Atemwege, der inneren Medizin sowie Krankheiten des Immunsystems fokussiert. Das Unternehmen hatte im Vorjahr ein Gewinnwachstum von fast 45 Prozent hingelegt. Für Unsicherheit im laufenden Jahr hatte neben den allgemeinen Marktturbulenzen auch die Übernahme des US-Pharmaunternehmens Zogenix für 1.7 Milliarden EUR gesorgt. Dieses hat Medikamente gegen schwere Epilepsie im Portfolio. Hoffnungsträger ist Fenfluramin, das unter der Handelsbezeichnung Fintepla in der Europäischen Union und den USA zur Behandlung des Dravet-Syndroms zugelassen ist

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stopp Loss an der bereits genannten Seitwärtsrange und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 11. Juli an. Frische Quartalszahlen gibt es erst im neuen Jahr am 23. Februar, so dass auch ein langlaufender Swingtrade infrage kommt. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in UCB.

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.