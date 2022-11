DJ Bayer-Mittel zu Aflibercept zeigt positive Ergebnisse

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat Erfolge in zwei zulassungsrelevanten klinischen Studien mit Aflibercept 8 mg erzielt. Das Mittel habe in Woche 48 anhaltende Verbesserungen der Sehschärfe und der anatomischen Ergebnisse bei 12- und 16-wöchiger Dosierung gezeigt, wenn es mit Eylea (Aflibercept 2 mg) bei 8-wöchiger Dosierung verglichen wird, wie der Pharmakonzern mitteilte.

Eine Phase-III-Studie bei neovaskulärer (feuchter) altersbedingter Makuladegeneration und eine Phase-II/III-Studie bei diabetischem Makulaödem (DMÖ) erreichten jeweils in Woche 48 ihren primären Endpunkt der Nicht-Unterlegenheit von verlängerten Dosierungsintervallen mit Aflibercept 8 mg für eine bestkorrigierte Sehschärfe.

In der gepoolten Datenanalyse zeigte Aflibercept 8 mg eine anhaltende Wirksamkeit bei 83 Prozent bzw bei 93 Prozent der Patienten. Bayer wird diese Daten bei Gesundheitsbehörden außerhalb der USA einreichen.

"Diese Daten zeigen eine beispiellose langanhaltende Wirksamkeit von Aflibercept 8 mg bei Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration und diabetischem Makulaödem, die auch in Woche 48 signifikante anatomische Verbesserungen aufwiesen," sagte Jean-François Korobelnik, Professor für Ophthalmologie und Leiter der Abteilung für Ophthalmologie am Universitätskrankenhaus von Bordeaux in Frankreich und einer der Studienleiter.

