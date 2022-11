Beschleunigung strategischer Initiativen zur Förderung eines rentablen Wachstums

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ("Q4" oder das "Unternehmen"), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, gab heute ihre Finanzergebnisse für den Drei- und Sechsmonatszeitraum zum 30. September 2022 bekannt. Alle Beträge sind, sofern nicht anders ausgewiesen, in US-Dollar ausgewiesen.

"Die Ergebnisse des dritten Quartals spiegeln die Fortschritte bei der Umsetzung unserer übergreifenden strategischen Vision und die Maßnahmen für ein nachhaltiges profitables Wachstum wider", so Darrell Heaps, CEO von Q4. "Wir haben mehrere Initiativen umgesetzt, um unsere Vertriebseffizienz zu verbessern und die Kosten zu senken, was zu besseren Margen führt und die zukünftige operative Hebelwirkung beschleunigt. Die positiven Auswirkungen dieser Initiativen in Verbindung mit einem nachhaltigen zweistelligen Umsatzwachstum werden das Unternehmen besser aufstellen, um 2023 neue Chancen zur Steigerung der Rentabilität zu nutzen. Im September konnte unser Team trotz des makroökonomischen Gegenwinds einen Rekordumsatz verbuchen, und wir verzeichneten einen deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Geschäftsvolumens. Dies unterstreicht den Wert, den unsere Capital Connect-Plattform unseren Kunden bietet."

Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2022

Erzielter Umsatz von 14,2 Mio. US-Dollar. Dies entspricht einem Wachstum von 11,2 %, wenn das eingestellte Segment der virtuellen Aktionärstreffen (VSM) aus den Ergebnissen für Q3-2021 herausgerechnet wird. Einschließlich der Auswirkungen des VSM-Geschäfts auf das 3. Quartal 2021 stieg der Umsatz um 8,8 %.

Steigerung des jährlichen wiederkehrenden Umsatzes 1 zum 30. September 2022 auf 54,7 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 8,7 gegenüber dem Vorjahr entspricht, gefördert durch 67 neue Abonnementkunden und den Kauf zusätzlicher Produkte durch 96 bestehende Kunden.

zum 30. September 2022 auf 54,7 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 8,7 gegenüber dem Vorjahr entspricht, gefördert durch 67 neue Abonnementkunden und den Kauf zusätzlicher Produkte durch 96 bestehende Kunden. Der wiederkehrende durchschnittliche Umsatz pro Konto (ARPA) wuchs im Quartal um 5,7 %. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber der ARPA-Wachstumsrate des Vorquartals von 4,1 %.

Die Bruttomargen verbesserten sich weiter und erreichten 59,0 %, was einer Steigerung von 212 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist auf neue Kunden, höhere Durchschnittspreise und die Ausweitung unserer firmeneigenen Plattform für virtuelle Veranstaltungen auf alle unsere Eventkunden zurückzuführen. Das Unternehmen bekräftigt seine Erwartung, das Jahr mit einer Bruttomarge von über 60 zu beenden, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf einen Wert im mittleren 70-%-Bereich ansteigen dürfte.

Der Nettoverlust belief sich auf 11,9 Mio. US-Dollar bzw. auf einen EPS (Earnings per Share) von (0,30) US-Dollar je Aktie und der bereinigte EBITDA 2 -Verlust auf 7,5 Mio. US-Dollar. Auf Basis des bereinigten EBITDA läge der EPS pro Aktie bei (0,19) US-Dollar.

-Verlust auf 7,5 Mio. US-Dollar. Auf Basis des bereinigten EBITDA läge der EPS pro Aktie bei (0,19) US-Dollar. Zum 30. September 2022 standen dem Unternehmen 60,0 Mio. US-Dollar für das Wachstum des Unternehmens zur Verfügung, darunter 30,6 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, 7,0 Mio. US-Dollar an kurzfristigen Investitionen und eine ungenutzte revolvierende Kreditlinie in Höhe von 22,5 Mio. US-Dollar.

Operative Highlights im dritten Quartal und im Anschluss an das Quartal

Abschluss des 3. Quartals mit insgesamt 2.679 Kunden im Vergleich zu 2.600 Kunden im Vorjahreszeitraum.

Durchführung strategischer Initiativen zur Senkung der Betriebskosten und zur Beschleunigung des rentablen Wachstums, darunter: Einrichtung eines neuen lateinamerikanischen Kompetenzzentrums in Mexiko, um unsere Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, indem wir diesen Pool hochqualifizierter und vielfältiger Talente nutzen. Abschluss einer Umstrukturierung, bei der die Belegschaft um 8 reduziert wurde, um die Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie die Forschung und Entwicklung zu straffen und die Effizienz zu steigern. Wir haben unsere Go-to-Market-Strategie überarbeitet, um uns auf gebündelte Verkäufe zu konzentrieren und den Wert unseres Plattformkonzepts hervorzuheben. Q4 nutzt mehrere Produkte, was zu einer solideren Pipeline, einer höheren Konversionsrate und dem Abschluss größerer mehrjähriger Verträge führt.

Capital Connect, unsere vereinheitlichte Datenplattform, die ein einheitliches Benutzererlebnis und einzigartige Einblicke bietet, wird mittlerweile von über 1.500 Kunden genutzt, die sich täglich auf die Plattform verlassen, um ihre Interaktionen mit Q4 und dem Markt zu verwalten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Mehrheit seiner über 2.600 Kunden im Jahr 2023 Capital Connect nutzen wird.

Engagement Analytics, das einzigartige Datenprodukt, das auf Interaktionen mit Capital Connect basiert, wurde im Laufe des Quartals für Kunden eingeführt. Die ersten Rückmeldungen und Bewertungen waren sehr positiv, und mit der Einführung neuer Produkte bei unserem größeren und breiter gefächerten Kundenstamm nimmt die Attraktivität zu.

Q4 Login, unser einheitliches Login-Produkt für Investoren für Earnings Calls, wuchs im dritten Quartal erheblich und erreichte 114.000 registrierte Nutzer, was einem Anstieg von 35 gegenüber 85.000 im zweiten Quartal entspricht.

Q4 wurde von The Globe and Mail als eines von Kanadas Top-Wachstumsunternehmen und zum dritten Mal in Folge als "Great Place to Work" ausgezeichnet.

Informationen zum Webcast

Q4 wird am Freitag, dem 4. November 2022, um 9.30 Uhr ET einen Webcast mit Darrell Heaps, CEO, und Donna de Winter, CFO und COO, veranstalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Teilnehmer können sich im Voraus anmelden oder den Webcast unter https://events.q4inc.com/attendee/328493037 live verfolgen. Ergänzende Materialien werden spätestens fünfzehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts ist kurz nach dem Ende der Veranstaltung unter folgender Adresse verfügbar: investors.q4inc.com.

Fragen von Teilnehmern werden in Echtzeit über die Q4-Plattform beantwortet. Anleger können ihre Fragen auch im Voraus unter ir@q4inc.com oder über unsere IR-Website einreichen. Wir werden uns nach Kräften bemühen, Ihre Fragen zu beantworten entweder sofort während des Webcasts, sofern es die Zeit erlaubt, oder kurz danach. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Der ungeprüfte, verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss von Q4 sowie die Erläuterungen und Analysen des Managements für den Drei- und Sechsmonatszeitraum zum 30. September 2022 sind auf der IR-Website von Q4 verfügbar und werden auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht.

Ergebnisse des dritten Quartals 2022

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Erlöse Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September 2022 2021 Änderung Änderung 2022 2021 Änderung Änderung (Tausend US-Dollar) Plattform für Kapitalmärkte 12.933 12.115 818 6,8 38.338 39.134 (796) (2,0) Plattformdienste 1.232 869 363 41,8 3.492 2.435 1.057 43,4 Sonstige 10 39 (29) 44 68 (24) Gesamterlöse 14.175 13.023 1.152 8,8 41.874 41.637 237 0,6 Bruttogewinn 8.360 7.405 955 12,9 24.143 23.384 759 3,2 Prozentsatz der Gesamterlöse 59,0 56,9 57,7 56,2

Wichtige Leistungsindikatoren

30. September 2022 30. September 2021 Änderung Änderung (US-Dollar, ausgenommen ARR-Angaben in Millionen) Annual Recurring Revenue 54,7 50,3 4,4 8,7 Average Revenue Per Account 19.154 18.120 1.034 5,7

Ertragslage

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (Statement of Loss and Comprehensive Loss) für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 und 2021:

Drei Monate zum Neun Monate zum 30. September 30. September 2022 2021 2022 2021 (Tausend US-Dollar) Erlöse 14.175 13.023 41.874 41.637 Direkte Aufwandskosten 5.815 5.618 17.731 18.253 Bruttogewinn 8.360 7.405 24.143 23.384 Betriebsausgaben Vertrieb und Marketing 5.645 4.535 17.294 13.371 Forschung und Entwicklung 4.884 2.612 14.006 8.236 Allgemeine Verwaltungskosten 6.234 3.739 17.782 13.348 Abschreibung und Amortisation 923 996 2.738 3.079 Devisenverlust (-gewinn) 624 (307) 988 (141) Sonstige Ausgaben 1.914 10 2.261 282 Summe Betriebsausgaben 20.224 11.585 55.069 38.175 Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit (11.864) (4.180) (30.926) (14.791) Finanzaufwendungen 19 309 60 749 Finanzertrag (6) (8) (12) (16) (Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten 136 (1.221) 4.880 Verlust vor Ertragsteuern (11.877) (4.617) (29.753) (20.404) Ertragsteuern 58 63 228 129 Nettoverlust (11.935) (4.680) (29.981) (20.533) Sonstiges Gesamtergebnis Fremdwährungsverluste aus ausländischen Transaktionen (54) (7) (117) (21) Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis (11.989) (4.687) (30.098) (20.554) Unverwässerter und verwässerter Verlust pro Aktie (0,30) (0,43) (0,75) (2,01) Gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien im Umlauf unverwässert und verwässert 39.973 10.824 39.772 10.236

Wichtige Informationen zur Bilanz

30. September 2022 31. Dezember 2021 Änderung Änderung (Tausend US-Dollar) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 30.553 63.283 (32.730) (51,7) Summe Aktiva 80.870 109.117 (28.247) (25,9) Summe Passiva 29.790 30.415 (625) (2,1) Summe langfristige Verbindlichkeiten 7.953 8.065 (112) (1,4)

Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen, einschließlich der vom Management verwendeten, wichtigen Leistungsindikatoren, die typischerweise von unseren Mitbewerbern bei Software-as-a-Service ("SaaS")-Geschäftsmodellen verwendet werden. Diese Kennzahlen sind keine nach IFRS anerkannten Kennzahlen, haben keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher nicht unbedingt mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um diese IFRS-Finanzkennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus der Sicht des Managements zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen weder isoliert noch als Ersatz für die Analyse unserer nach IFRS ausgewiesenen Finanzinformationen betrachtet werden. Diese Nicht-IFRS-Finanz- und Branchenkennzahlen werden verwendet, um Anlegern zusätzliche Messgrößen für unsere operative Performance und Liquidität an die Hand zu geben und so Trends in unserem Geschäft aufzuzeigen, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Wir sind außerdem der Meinung, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung ähnlicher Unternehmen häufig Nicht-IFRS-Kennzahlen und Branchenkennzahlen verwenden. Das Management verwendet Nicht-IFRS-Finanz- und Branchenkennzahlen auch, um Vergleiche der Betriebsleistung von einem Zeitraum zum anderen, die Erstellung jährlicher Betriebsbudgets und -prognosen sowie die Festlegung von Komponenten der Vergütung von Führungskräften zu erleichtern.

EBITDA und bereinigtes EBITDA

Wir definieren EBITDA als Nettoverlust, bereinigt um Abschreibungen, Finanzaufwendungen, Finanzerträge und Ertragsteuern. Das bereinigte EBITDA ist eine ergänzende Kennzahl, die vom Management verwendet wird, um unsere finanzielle und operative Performance ohne Berücksichtigung der Finanzierungsmethoden oder Kapitalstruktur zu bewerten. Das bereinigte EBITDA entspricht dem um folgende Faktoren bereinigten EBITDA: aktienbasierte Vergütungen, nicht realisierte Wechselkursgewinne und -verluste, (Gewinne) Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten, Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen und andere einmalige Aufwendungen. Unserer Ansicht nach sind die beiden Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen EBITDA und bereinigtes EBITDA für die Beurteilung unseres operativen Cashflows nützlich, da sie die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und einmaligen oder nicht wiederkehrenden Posten eliminieren, die in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden. Die Definition von EBITDA und bereinigtem EBITDA durch das Unternehmen kann sich von ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoverlust für die angegebenen Zeiträume.

Drei Monate zum Neun Monate zum 30. September 30. September 2022 2021 2022 2021 (Tausend US-Dollar) Nettoverlust (11.935) (4.680) (29.981) (20.533) Abschreibung und Amortisation 923 996 2.738 3.079 Finanzaufwendungen (1) 19 309 60 748 Finanzertrag (6) (8) (12) (16) Ertragsteuern 58 62 228 129 EBITDA (10.941) (3.321) (26.967) (16.593) Sonstige Bereinigungen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen(2) 325 187 1.347 642 Nicht realisierter Fremdwährungsverlust (-gewinn)(3) 624 (289) 988 (23) (Gewinn) Verlust aus derivativen Finanzinstrumenten (4) 136 (1.221) 4.880 Umstrukturierung (5) 1.598 1.598 Sonstige einmalige Aufwendungen (6) 862 29 884 848 Bereinigtes EBITDA (7.532) (3.258) (23.371) (10.246)

Anmerkung:

(1) Die Finanzaufwendungen beziehen sich in erster Linie auf Zinsen und Wertzuwachs von Finanzverbindlichkeiten. (2) Die aktienbasierte Vergütung umfasst nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ausgabe von Optionen im Rahmen unseres Legacy Equity Incentive Plan an unsere Mitarbeiter und Direktoren. Die im Rahmen des Legacy Equity Incentive Plan gewährten Optionen wurden im Zusammenhang mit dem Börsengang im Jahr 2021 zu Optionen im Rahmen unseres Omnibus Equity Incentive Plan ("Omnibus Plan"). Dieser Betrag beinhaltet auch die Restricted Share Units ("RSUs"), Performance Share Units ("PSUs") und Deferred Share Units ("DSUs"), die im Rahmen des Omnibusplans gewährt wurden. (3) Diese Bereinigungen stellen die Wertänderung der auf Fremdwährung basierten Transaktionen dar, die in den Jahresabschlüssen vor der Begleichung der Rechnungen verbucht werden. (4) Bei diesen Bereinigungen handelt es sich um Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts im Zusammenhang mit ausstehenden Optionsscheinen. (5) Bezieht sich auf Umstrukturierungskosten im dritten Quartal 2022, die in erster Linie mit der Vergütung von Mitarbeitern zusammenhängen. (6) Zu den sonstigen einmaligen Ausgaben gehören Ausgaben im Zusammenhang mit unserem Börsengang, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen für Fachleute, Rechts-, Beratungs- und Prüfungshonorare, die einmalig sind und ansonsten nicht angefallen wären.

Free Cash Flow

Der Free Cash Flow entspricht dem Cashflow aus dem operativen Geschäft abzüglich der Zugänge zu den Sachanlagen. Wir verwenden den Free Cash Flow, eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, um die Höhe der für Dividendenzahlungen, Schuldentilgung und andere Investitions- und Finanzierungstätigkeiten verfügbaren Barmittel zu beurteilen. Wir sind der Ansicht, dass diese Informationen für bestimmte Investoren und Analysten nützlich sind, um die Performance des Unternehmens im Hinblick auf seine Fähigkeit, nicht-diskretionäre Mittelabflüsse zu verkraften, zu bewerten. Die folgenden Tabellen zeigen die Überleitung des Cashflows aus dem operativen Geschäft zum Free Cash Flow:

Drei Monate zum Neun Monate zum 30. September 30. September 2022 2021 2022 2021 (Tausend US-Dollar) Cashflow aus dem operativen (verwendet für das operative) Geschäft (6.614) 2.021 (24.615) (7.509) Anschaffungen von Sachanlagen (77) (123) (508) (314) Free Cash Flow (6.691) 1.898 (25.123) (7.823)

Wichtige Leistungsindikatoren

In dieser Pressemitteilung wird auch auf die Begriffe "Annual Recurring Revenue" oder "ARR" und "Average Revenue Per Account" oder "ARPA" Bezug genommen. Dies sind wichtige Leistungsindikatoren, die uns helfen, unser Geschäft zu bewerten, unsere Performance zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigen Leistungsindikatoren können auf eine andere Art und Weise berechnet werden als ähnliche Leistungsindikatoren, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Definitionen dieser wichtigen Leistungsindikatoren finden Sie unter der Überschrift "Leistungsindikatoren" in den Erläuterungen und Analysen des Unternehmensmanagements für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2022 und 2021.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf unsere zukünftigen finanziellen Aussichten und erwarteten Ereignisse oder Ergebnisse beziehen und Informationen zu unserer Finanzlage, unseren Geschäftsaktivitäten, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumsstrategien, unseren Budgets, unseren Geschäftsabläufen, unseren Finanzergebnissen, unseren Steuern, unserer Dividendenpolitik, unseren Plänen und unseren Zielen enthalten. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete, naturgemäß vorausschauende Aussagen von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängig oder beziehen sich darauf und sind durch Begriffe wie "erwarten", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben", "planen", "glauben", "budgetieren", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersehen", "annähernd", "anstreben" oder ähnliche Ausdrücke (oder Negationen davon) bzw. die Aussage gekennzeichnet, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen mit zukunftsgerichteten Informationen sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf unseren Meinungen, Schätzungen und Annahmen angesichts unserer Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig halten. Trotz einer sorgfältigen Vorbereitung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass sich die zugrunde liegenden Meinungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Zu den Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A basieren, gehören: unsere Fähigkeit, weiterhin in die Infrastruktur zu investieren, um unser Wachstum und unsere Markenbekanntheit zu unterstützen; unsere Fähigkeit, unsere technologische Infrastruktur und die Funktionalität unserer Plattform weiterhin zu pflegen und zu verbessern; unsere Fähigkeit, neue Produktangebote zu entwickeln und zu implementieren; unsere Fähigkeit, Wachstumschancen zu nutzen und unsere Wachstumsstrategie umzusetzen; unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen und neue Regionen zu erschließen; der gesamte adressierbare Markt für unsere Produkte; unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten; unsere Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und die Nutzung unserer Plattform und Produkte durch unsere Kunden weiter auszubauen; unsere Fähigkeit, bestehende Beziehungen zu unseren derzeitigen Dienstleistern, Lieferanten, Vertriebspartnern und anderen Dritten zu ähnlichen Bedingungen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere geografische Reichweite beizubehalten und zu erweitern; unsere Fähigkeit, unsere Expansionspläne umzusetzen; unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen bzw. Finanzierungen überhaupt zu erhalten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die erfolgreiche Integration zukünftiger Akquisitionen; die Veränderungen und Trends in unserer Branche oder der Weltwirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; und dass die unten genannten Risiken und Ungewissheiten nicht eintreten werden.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt dieser Aussagen für angemessen und schlüssig hielten. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem folgende Risikofaktoren, die in den Abschnitten "Summary of Factors Affecting our Performance" und "Financial Instruments and Other Instruments" dieser MD&A sowie im Abschnitt "Risk Factors" unseres Annual Information Form beschrieben sind. Das Formular wurde am 30. März 2022 eingereicht und ist in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Sollte eines der Risiken oder eine der Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die laut den zukunftsgerichteten Informationen erwartet wurden. Die oben genannten Meinungen, Schätzungen oder Annahmen werden im Abschnitt "Summary of Factors Affecting our Performance" ausführlicher beschrieben und sollten von potenziellen Investoren sorgfältig geprüft werden.

Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit glauben, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser MD&A enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments (oder zum Zeitpunkt, an dem sie anderweitig angegeben werden) dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jedoch jede Bereitschaft oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weitere Informationen zu Q4 finden Sie auf SEDAR im Unternehmensprofil unter www.sedar.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer CRM-Lösung für Kapitalmärkte und Tools für Aktionärs- und Marktanalysen. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Marken der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen über Q4 finden Sie unter q4inc.com.

1 Der jährlich wiederkehrende Umsatz ("Annual Recurring Revenue" oder "ARR") ist ein wichtiger Leistungsindikator. Siehe "Wichtige Leistungsindikatoren". 2 Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen und Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen".

Sara Pearson, ir@q4inc.com

Heather Noll, media@q4inc.com