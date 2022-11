Düsseldorf (ots) -Die Workbase Platforms GmbH, mit Sitz in Düsseldorf, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 15 neue Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Dazu gehören: Kundenbetreuung, Entwicklung, Vertrieb, Social Media, Business Development, Buchhaltung und Grafikdesign. Die berufliche Erfahrung ist für Workbase im Bewerbungsprozess dabei zweitrangig: Das Unternehmen gibt allen Bewerbern die gleiche Chance, vom Quereinsteiger bis zum Experten und bildet sie durch die eigene Mitarbeiterplattform vollständig aus, um sie bestmöglich auf ihren Beruf vorzubereiten. Vor allem in den Bereichen Kundenbetreuung, Social Media, Vertrieb und Buchhaltung ist absolut keine Vorerfahrung nötig.Der Geschäftsführer Nils Kröger: "Trotz der Marktsituation sind wir stark am Wachsen und die geplante Expansion in den nächsten Jahren erfordert einen Zuwachs an Mitarbeitern, die uns tatkräftig unterstützen. Wir sind profitabel und haben keine externen Investoren, weshalb wir auch nicht von irgendwelchen Finanzierungsrunden und Dritten abhängig sind. Bei uns finden Mitarbeiter einen interessanten und vor allem krisensicheren Job."Die Aufgabe von Workbase ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Produktivität und Effizienz des Unternehmens zu steigern. Das Workbase-Team hilft den Kunden dabei in einer engen Zusammenarbeit die Plattform richtig einzusetzen und zu nutzen. Unter diesen Kunden befinden sich einige namhafte Firmen."Wir bieten unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz an unserem neuen Hauptstandort im Düsseldorf Medienhafen, eine faire Vergütung, eine familiäre Arbeitsatmosphäre sowie die Möglichkeit für einen Aufstieg innerhalb des Unternehmens. Die projektbasierte Arbeit bietet ein großes Maß an Abwechslung, Vielseitigkeit und Flexibilität. Wir sind in unserem Unternehmen besonders stolz auf das eingespielte Team und hoffen nun, dieses erfolgreich zu erweitern", so Nils Kröger.Interessierte Bewerber finden weitere Informationen auf der Karriereseite von Workbase: https://jobs.workbase.com. Eine Bewerbung kann innerhalb weniger Minuten eingereicht werden.Über WorkbaseWorkbase (https://www.workbase.com) ist eine führende Mitarbeiterplattform für mittelständische Unternehmen und Konzerne, um Mitarbeiter effizient anzulernen und die Produktivität drastisch zu steigern. Auf der Website kann eine unverbindliche Demo der Software vereinbart werden.Pressekontakt:Pressekontakt:E-Mail: presse@workbase.comWeb: https://www.workbase.comOriginal-Content von: Workbase Platforms GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162848/5362705