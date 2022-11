Die Woche ging an den Börsen versöhnlich aus und nicht wenige Einzeltitel konnten sich am Freitag wieder etwas erholen. Doch längst nicht jede Aktie konnte von der Hoffnung profitieren, dass die Zinssteigerungen in Zukunft vielleicht etwas an Tempo verlieren könnten. Noch dazu handelt es sich dabei bisher um blanke Spekulation.Zu den Verlierern des Tages zählte am Freitag die Aktie von Tesla (US88160R1014) mit einem Minus von 3,9 Prozent. Grund dafür waren ausnahmsweise mal keine Eskapaden seitens Elon Musk, sondern der bange Blick nach China. Dort hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...