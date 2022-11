Die Aussicht auf einen Wechsel des Puma-Chefs Björn Gulden zum Rivalen Adidas hat die Aktien der Sportwarenhersteller zum Wochenschluss in unterschiedliche Richtungen getrieben: Die Anteile von Puma gerieten unter Druck und die von Adidas schnellten in die Höhe. Auslöser der deutlich gegensätzlichen Kursreaktionen war, dass das Manager Magazin unter Berufung auf eigene Informationen über den Wechsel an der Spitze von Adidas berichtet hatte.Kurz zuvor hatte Puma bekannt gegeben, dass Gulden nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...