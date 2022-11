Der führende vietnamesische IT-Dienstanbieter FPT Software, ein Tochterunternehmen der FPT Corporation, meldet eine neue Partnerschaft mit Julie Sandlau, einem weltweit führenden Schmuckhersteller, um diesen beim Bau seiner ersten intelligenten Schmuckfabrik in Vietnam zu unterstützen. Die Zusammenarbeit soll die Präsenz von FPT Software in der nordischen Region ausdehnen und digitale Technologien in die Produktionslinie von Julie Sandlau einführen und diese mit intelligenten Fabriken, künstlicher Intelligenz, Robotik und anderem mehr in die Zukunft führen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221101005836/de/

FPT Software and Julie Sandlau signed the strategic partnership (Photo: Business Wire)

Die Unterzeichnungszeremonie fand am 1. November in Hanoi (Vietnam) statt und erfolgte im Rahmen des Vietnam-Dänemark Business Summit Forum 2022, das von der dänischen Botschaft in Vietnam, dem vietnamesischen Regierungsbüro und dem vietnamesischen Außenministerium in Dänemark veranstaltet wurde.

Mit dieser Partnerschaft wird FPT Software ein strategischer Partner von Julie Sandlau, der dem Unternehmen einen exklusiven Fahrplan für den Bau seiner ersten intelligenten Fabrik bereitstellt und das herkömmliche Schmuckherstellungsverfahren mit digitalen Technologien, wie Roboterprozessautomatisierung, künstlicher Intelligenz und anderen, transformiert. Die neue Fertigungsanlage soll bis Ende 2023 im Hoa Lac Hi-Tech Park, dem ersten und größten Hi-Tech-Industriebezirk Vietnams, fertiggestellt werden.

Außerdem sollen mit der neu etablierten Partnerschaft auch der Geschäftsbetrieb und diverse Arbeitsabläufe, wie etwa in den Bereichen Humanressourcen, Betriebsmanagement, Rechnungslegung und andere, transformiert werden. Die Lösungen von FPT Software für Automatisierung und Robotik erleichtern die gewöhnlichen Backoffice-Verfahren, entlasten das Personal und ebnen Julie Sandlau damit den Weg zur nachhaltigen Entwicklung. Dieser strategische Schritt ermöglicht Julie Sandlau auch die Ausdehnung seines Betriebs in einen strategischen Markt wie Vietnam, wo die potenzielle Kundschaft gezielt angesprochen werden kann.

FPT Corporation Chairman Dr. Truong Gia Binh sagte dazu: "In den vergangenen fünf Jahrzehnten haben Vietnam und Dänemark eine sehr gute Beziehung aufgebaut und Unternehmen beider Länder haben viele Verträge miteinander abgeschlossen. FPT ist davon überzeugt, dass diese Partnerschaft mit Julie Sandlau die enge Beziehung zwischen den beiden Ländern noch weiter vertiefen kann."

"Als führender IT-Lösungsanbieter in Vietnam ist FPT zuversichtlich, Julie Sandlau bei der digitalen Transformation und der Umsetzung von Expansionszielen im vietnamesischen und südostasiatischen Markt zu unterstützen", ergänzte Chairman Binh.

"Vietnam nimmt seit unserer Geschäftseröffnung hier in Hanoi im Jahr 2006 einen Sonderplatz in unserem Herzen ein. Darum freuen wir uns sehr, unsere vietnamesische Reise durch Investitionen und Weiterentwicklung zur Digitalisierung, KI, Blockchain-Technologie und Robotik fortzusetzen", so Soren Roed Pedersen, CEO von Julie Sandlau.

"Seit Jahren sind wir ein Ersteinsteiger mit unserem starken Fokus auf ESG, und jetzt sind wir bereit, unsere digitale Transformation zusammen mit FPT in Angriff zu nehmen und damit die großartige Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Dänemark erneut unter Beweis zu stellen. Die Kernwerte und Vorstellungen von FPT und Julie Sandlau passen bestens zueinander und wir wollen eine Schmuckindustrie von traditionellen Fertigungsmethoden in einen modernen digitalen Knotenpunkt verwandeln. Natürlich haben wir große Ambitionen für unsere Partnerschaft mit FPT, da unsere langfristige Strategie für Vietnam zu weit mehr als nur der Herstellung führen soll", fügte er hinzu.

"Julie Sandlau ist unser allererster Kunde in der Schmuckherstellungsbranche. Dies gibt uns neue Gelegenheiten, das Technologiepotenzial von FPT Software zu erkunden und zu verstärken, insbesondere beim Aufbau einer intelligenten Fabrik für einen Kunden in einer so speziellen Branche", vermerkte Hai Le, CEO von FPT Software Europe. "Ich bin davon überzeugt, dass diese Partnerschaft uns die Stärkung unserer Belegschaft und unserer Erfahrung ermöglichen wird, insbesondere bei der Bereitstellung von Lösungen für die digitale Transformation für künftige Kunden in der Fertigung", ergänzte er.

Bei der Betreuung und Weiterentwicklung von Humanressourcen wird FPT Software Expertise und umfassende Schulung für die Mitarbeiter von Julie Sandlau in Vietnam bereitstellen, insbesondere tiefgreifende Schulung im Umgang mit Anwendungen für künstliche Intelligenz. Damit wird Julie Sandlau zum ersten Schmuckhersteller der Welt, der aufstrebende Technologien in seinem Fertigungsprozess einsetzt. Damit kommt das Unternehmen seinem Ziel näher, bis 2025 ein Vorreiter der digitalen Transformation in der Herstellung erstklassiger Accessoires zu werden.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft können die Belegschaften beider Unternehmen Wissen und Erfahrungen austauschen. Julie Sandlau bietet neuen Absolventen der FPT University und dem Personal der FPT Corporation Praktikumsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten an. Mit diesem Programm soll die Ausbildungsqualität gesteigert und ein garantierter Karrierepfad für künftige Wirtschaftsingenieure für FPT-Studierende und Mitarbeiter erschlossen werden.

Über FPT Software

FPT Software ist eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, der Umsatzerlöse von nahezu 1,6 Milliarden US-Dollar erzielt und 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 27 Ländern beschäftigt. Als Pionier der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Fabrik, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Unternehmensmobilität, digitale Produktentwicklung, Cloud, AR/VR, Business Applications, Application Services, Managed Services und andere mehr. Die Gesellschaft hat weltweit mehr als 1.000 Kunden, darunter fast 100 Fortune Global 500 Unternehmen in den Wirtschaftszweigen Luft- und Raumfahrt, Fertigung und Automobil, Bankwesen, Finanzen und Versicherung, Logistik und Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Einzelhandel, Versorgung und Energie und andere mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fpt-software.com.

Über Julie Sandlau

Julie Sandlau Vietnam ist die Fertigungssparte der dänischen Luxusschmuckmarke Julie Sandlau. Seit 2006 fertigt das Unternehmen hochwertigen Schmuck für einige der größten Schmuckmarken der Welt mit einem starken Fokus auf Umwelt, Nachhaltigkeit und Governance (ESG). Die Fabrik verpflichtet sich dem Globalen Pakt der Vereinten Nationen, UN Frauen, der Science Based Target Initiative und ist ein zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council, dem höchsten internationalen Standard für verantwortungsvolle Geschäftsmethoden in der Schmuckbranche. Mit einer Belegschaft von fast 400 Beschäftigten, in der GoldschmiedInnen spezialisiert und in dänischen Handwerkstraditionen und -fähigkeiten ausgebildet sind, ist Julie Sandlau Vietnam seit Jahren ein mehrfach preisgekrönter Erstanwender im Bereich CSR in Vietnam. Der gesamte Schmuck von Julie Sandlau Vietnam wird aus recycelten Edelmetallen und zertifiziert nachhaltigen Edelsteinen hergestellt, sodass die KundInnen und Stakeholder ein völlig ruhiges Gewissen und volles Vertrauen in das gegenseitige Geschäft haben können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221101005836/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Frau Mai Duong

FPT Software

PR Manager

E-Mail: MCP.PR@fsoft.com.vn

Website: https://www.fpt-software.com/newsroom/