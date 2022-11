Mit Quick Start for Agreement Management können Vertriebsmitarbeiter die Erstellung, Verwaltung und Verlängerung von Kundenpreisvereinbarungen im Zilliant Deal Manager optimieren

Implementieren Sie den Zilliant Deal Manager in nur vier Wochen mit dieser neuesten Ergänzung des Zilliant Quick Start Program

Kunden erzielen mit dem Zilliant Deal Manager eine erhebliche Verbesserung ihrer Margen, da in vielen Unternehmen mehr als 50 des Umsatzes über diese Vereinbarungen abgewickelt werden

Zilliant, die Nr. 1 Softwareplattform für Preis- und Umsatzoptimierung und -management, gab heute die Bekanntgabe von Quick Start for Agreement Management bekannt, welche die Implementierung von Zilliant Deal Manager in nur vier Wochen ermöglicht. Die Kunden von Zilliant profitieren von einer schnelleren Wertschöpfung und einer proaktiven Verwaltung von Kundenpreisvereinbarungen, welche oft nicht ausreichend gemanagt werden und eine ungewollte Quelle für Margenverluste sind.

Viele B2B-Unternehmen erzielen 50 oder mehr ihres Umsatzes mit Preisvereinbarungen mit ihren Kunden. Diese Vereinbarungen sind häufig in ERP-Systemen oder auf Tabellenkalkulationen gespeichert, was erhebliche administrative Hürden entwickelt, wenn Preisaktualisierungen erforderlich sind, insbesondere in Zeiten von Inflation und Kostenvolatilität. Die unzureichende Verwaltung dieser Vereinbarungen führt im Laufe der Zeit zu beträchtlichen Margenverlusten.

Die neueste Ergänzung des Quick-Start-Programms von Zilliant ermöglicht es Unternehmen, diese Vereinbarung mit Zilliant Deal Manager, der marktführenden Anwendung zur Verwaltung von Vereinbarungen, in nur vier Wochen zu implementieren. Die Anmeldung ermöglicht Vertriebsmitarbeitern, die Erstellung, Verwaltung und Verlängerung dieser Vereinbarungen zu optimieren und lässt sich nahtlos in die Anwendungen zur Preisoptimierung und -verwaltung von Zilliant integrieren.

"Die Verwaltung von Kundenpreisvereinbarungen in unterschiedlichen Systemen oder in Tabellenkalkulationen macht die rechtzeitige Aktualisierung von Preisen als Reaktion auf Kostenveränderungen oder sonstige Marktfaktoren schwierig und zeitaufwändig, was im Laufe der Zeit zu verlorenen Margen führt", sagte Pascal Yammine, Chief Executive Officer von Zilliant. "Da in vielen Unternehmen mehr als 50 Prozent des Umsatzes über diese Vereinbarungen abgewickelt werden, ist dieser unzureichend verwaltete Preisbildungsprozess reif für eine Überarbeitung. Deshalb freuen wir uns, Quick Start for Agreement Management anbieten zu können, damit unsere Kunden die umfangreichen Funktionen von Deal Manager nutzen, ihre Wertschöpfung beschleunigen und ihr Vertriebsteam in die Lage versetzen können, proaktiv mehr profitable Kundenpreisvereinbarungen festzulegen und zu managen."

Quick Start for Agreement Management optimiert die Erstellung, Verwaltung und Verlängerung von Preisvereinbarungen mit sofort einsatzbereiten Fähigkeiten, die es Vertriebsmitarbeitern ermöglichen:

kundenspezifische Preisvereinbarungen mit mehr Gewinn zu entwickeln, zu managen und zu verlängern.

kundenindividuelle Preise für Vertragszeilen auf jeder Ebene der Produkthierarchie festzulegen und zu aktualisieren, wobei mehrere Arten von Richtlinien genutzt werden können, einschließlich Festpreis, Listenrabatt und Aufschlag auf die Kosten.

Zeilen hinzufügen, Zeilen entfernen, einzelne Zeilen manuell bearbeiten und mehrere Zeilen innerhalb einer Vereinbarung massenhaft bearbeiten.

Vereinbarungen anhand von Schlüsselkennzahlen auf Vertrags- und Zeilenebene zu bewerten und zu beurteilen, einschließlich Marge, erwarteter Umsatz und Einhaltung der Preisvorgaben.

den Genehmigungsprozess für diese Vereinbarungen auf der Grundlage vordefinierter Geschäftskriterien zu automatisieren.

Vereinbarungen zur Genehmigung weiterzuleiten, wobei die Schwellenwerte vom Unternehmen festgelegt werden.

Vereinbarungen, die bald auslaufen, einfach zu identifizieren, Verlängerungsvereinbarungen auf der Grundlage einer vorherigen Vereinbarung zu entwickeln, Stammdaten und Preisvorgaben automatisch zu aktualisieren und die Kennzahlen der Verlängerungsvereinbarung mit denen der vorherigen Vereinbarung zu vergleichen.

die Zeilen der Vereinbarung als .csv-Datei für Kundenvorschläge zu exportieren.

Über Zilliant

Zilliant erbringt Leistungen im intelligenten Handel für B2B-Unternehmen, indem es ihre Strategien mit einer effektiven Umsetzung verbindet. Unsere in der Branche führende Software für Preis- und Umsatzoptimierung und -management ermöglicht profitables Wachstum, indem sie die Art und Weise verändert, wie unsere Kunden Daten nutzen, um in traditionellen und digitalen Kanälen Preise festzulegen und zu verkaufen. Die Data Science, die Cloud-native Software und die Leidenschaft von Zilliant für den Kundenerfolg bieten diesen den höchsten ROI, die schnellste Wertschöpfung und die höchste Kundenzufriedenheit. Erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant den intelligenten Handel unterstützt unter www.zilliant.com.

