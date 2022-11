DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Vielversprechende Gespräche mit Finanzierungspartnern

Hamburg (pta013/07.11.2022/09:00) - Durch das neu eingeführte Windenergieflächenbedarfsgesetz zeichnet sich ab, dass sich das Portfolio der zu errichtenden Windenergieanlagen der ME Müritzer Energie AG, einer 100%-Tochter der Aleia Holding AG, weiter erhöhen wird. Frank Thale, Vorstand der ME Müritzer Energie AG, betont deshalb: "Selbst wenn alle bislang diskutierten potentiellen Flächen für die Windkraft im Raum Mecklenburgische Seenplatte im Raumordnungsprogramm aufgenommen werden, ist man immer noch weit vom 2%-Ziel der Bundesregierung entfernt. Wir gehen davon aus, dass wir auf der öffentlichen Sitzung des Planungsverbandes am 14. November Klarheit bekommen und wir danach mit unseren Planungen für die Errichtung und die Finanzierung der Windparks zügig voranschreiten können."

Dirk Volkmann, Vorstand der Aleia Holding AG, ergänzt: "Wir unterstützen das Wind-an-Land-Gesetz der Bundesregierung, so dass einzelne Bundesländer nicht länger den Ausbau der Windenergie blockieren können. Wir führen derzeit sehr vielversprechende Gespräche mit Finanzierungspartnern und benötigen dringend Klarheit.

Im Interesse unserer Aktionäre haben wir deshalb entschieden, die geplante Kapitalerhöhung derzeit nicht umzusetzen und stattdessen eine den veränderten Parametern entsprechende Finanzierungsstruktur zur Finanzierung unserer Projekte und des Unternehmens zu erarbeiten. Aus Sicht der Aleia-Gruppe ist diese Entwicklung ausgesprochen positiv zu bewerten."

Über die Aleia Holding AG Unternehmensgruppe

Die Aleia Holding Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert Projekte im Bereich der Ressourcenschonung und Erneuerbaren Energien, insbesondere Biogas und Windenergie. Dabei beschäftigt sich das Unternehmen mit der nachhaltigen Erzeugung von Elektrizität und Biomethan und der Anwendung von Technologien zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Stufen dieser Erzeugungsprozesse.

