Krones verzeichnete ein weiteres starkes Quartal, in dem alle KPIs deutlich nach oben zeigten. Das Umsatzwachstum in Q3 war robust und der Auftragseingang erreichte ein Rekordhoch. Der Auftragseingang war stark, obwohl er bereits in den beiden Vorquartalen deutlich gestiegen war. Darüber hinaus stiegen die EBITDA-Margen trotz angespannter Lieferketten und anhaltender Inflation, was die überlegene Wettbewerbsqualität von Krones bei der Weitergabe steigender Rohstoffkosten und der Steuerung enger Lieferketten widerspiegelt. In Anbetracht der guten Entwicklung bekräftigte das Management seine kürzlich angehobene Prognose und gab erfreulicherweise an, dass es davon ausgeht, das obere Ende der jeweiligen Ziele zu erreichen. Die Analysten von AlsterResearch sehen Krones weiterhin als ein Kerninvestment für alle, die ein qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell suchen, das ein Engagement in widerstandsfähigen Endmärkten bietet. AlsterResearch bestätigt ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 115,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Krones%20AG





KRONES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de