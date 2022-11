Die IDEAL Versicherung wurde 1913 in Berlin gegründet, wo sie bis heute ihren Hauptsitz hat. Sie gilt als Erfinder der privaten Pflegerentenversicherung in Deutschland. In diesem Bereich ist sie bis heute Marktführer.Zu Gast im PodcastMaximilian Beck sitzt im Vorstand bei der IDEAL und ist dort für Operations und IT tätig. Nachdem er seinen Diplom-Kaufmann an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management gemacht hat, war er in diversen Firmen als Aufsichtsrats- bzw. Vorstandsmitglied aktiv.Die Babyboomer ...

