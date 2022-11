BioNTech hat am Mittag seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Gewinn und Umsatz beim Corona-Impfstoffhersteller wachsen nicht mehr so schnell wie zuvor. Die Umsätze für das Gesamtjahr sollen dennoch am oberen Ende der bislang in Aussicht gestellten Spanne liegen. Die Aktie rutschte nach Bekanntgabe der Zahlen ins Minus.Im dritten Quartal erwirtschaftete das Mainzer Biotechunternehmen einen Nettogewinn von rund 1,8 Milliarden Euro, im Vorjahreszeitraum waren es noch 3,2 Milliarden, wie BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...