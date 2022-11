Audi hat den Aufbau von Schnellladestationen in chinesischen Städten mit bis zu 360 kW Leistung angekündigt. Die ersten dieser Schnelllader sollen ab Ende 2022 in Großstädten wie Peking, Shanghai, Guangzhou und Shenzhen installiert werden. Es wird sich um ein exklusives Netz für Audi-Fahrer handeln. Der Roll-out der neuen Schnelllader fällt mit dem Marktstart des Audi RS e-tron GT in China Ende dieses ...

