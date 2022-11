Mit der Tesla-Aktie ging es in jüngerer Vergangenheit rapide bergab. Verantwortlich dafür war nicht nur die schlechte Laune an den Gesamtmärkten sowie die Sorge um weitere Verkäufe von Elon Musk, der momentan irgendwie seine sündhaft teure Twitter-Übernahme finanzieren muss. Es scheint auch im wichtigen chinesischen Markt Schwächeanzeichen zu geben.Seit Ende September stehen nun bereits Kursverluste von über 30 Prozent zu Buche und mit einem Kurs von 212,20 Euro am Wochenende brachte Tesla (US88160R1014) es zuletzt auf eine ...

