Die Aktien von Mercedes-Benz sind am heutigen Montag im bisherigen Handel weiter angestiegen und haben damit die bullischen Signale der Vortage bestätigt. Im bisherigen Tageshoch wurden 60,86 Euro und damit der 200er-EMA erreicht. Hier prallten die Aktien zunächst wieder etwas nach unten ab und zeigen sich aktuell bei 60,27 Euro tiefer. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktien von Mercedes-Benz sind am 50er-EMA mit dem Vortagestief bei 56,52 EUR ...

