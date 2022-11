Die Organisation wird Kunden in mehr als 140 Jurisdiktionen weltweit Unternehmensverwaltungs- und Compliance-Lösungen zur Verfügung stellen

CSC meldete heute, dass die Übernahme der Intertrust Group, wie in der gemeinsamen Pressemitteilung von CSC und Intertrust Group näher ausgeführt, vollzogen werden wird. Die Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein für CSC, das nun mit mehr als 90 der Unternehmen in den Fortune 500, mehr als 90 der 100 Best Global Brands und mehr als 70 der PEI 300 ins Geschäft kommen wird. Rod Ward III, ein direkter Nachfahre einer der beiden Unternehmensgründer und seit fast 13 Jahren als President und CEO von CSC tätig, wird das zusammengeschlossene Unternehmen leiten. Ward wird von einem sehr erfahrenen Unternehmensführungsteam, dem mit Shankar Iyer auch der CEO der Intertrust Group angehört, unterstützt.

1899 gegründet und in Wilmington, Delaware, ansässig, zählt CSC zu den "Top Workplaces" des Landes und verweist mit Stolz darauf, seit mehr als 120 Jahren in privater Hand zu sein und professionell geführt zu werden. "Im Rahmen dieser Übernahme sollen die komplementäre Expertise, Fähigkeiten und geografische Reichweite von CSC und der Intertrust Group vereint werden, damit wir weltweit besser auf die Anforderungen unserer Kunden in den Bereichen Unternehmensverwaltung und Compliance eingehen können", so Ward. "Mit dem zusammengeschlossenen Unternehmen, das wir schaffen, können wir den branchenführenden Service bieten, den unsere Kunden erwarten, wie unsere Net Promoter Scores belegen."

Mit der Übernahme der Intertrust Group werden wir uns in der sich ständig im Wandel befindlichen Regulierungs- und Compliance-Umgebung, der sich unsere Kunden stellen müssen, orientieren können und dazu auf eine erstklassige Kombination aus Mitarbeitern, Prozessen und Technologielösungen zurückgreifen", ergänzte Ward. "Unsere Kunden werden überdies davon profitieren, dass sie von einem stabilen strategischen Partner betreut werden, der seit mehr als einem Jahrhundert in gemeinsamem Besitz geschäftlich tätig ist."

"Bereits sehr lange haben wir erfolgreich Unternehmen auf eine Weise übernommen und integriert, von der sowohl unsere Kunden als auch unsere Mitarbeiter profitieren. Unsere Mitarbeiter schätzen nicht nur unsere Stabilität, die aus dem Status von CSC als privates Unternehmen mit einer starken finanziellen Grundlage und einer langfristigen Perspektive herrührt, sondern auch unsere Leidenschaft für die Zusammenarbeit, um unsere Kunden optimal zu betreuen", sagte Ward. "Sehr gerne begrüßen wir heute die talentierten Mitarbeiter der Intertrust Group in der CSC-Familie und freuen uns, dieses nächste Kapitel gemeinsam aufzuschlagen."

"Die starke Kundenfokussierung von CSC hat uns schon immer beeindruckt", sagte Iyer. "Unserer Ansicht nach wird der Markt erheblich vom Zusammenschluss zweier führender Anbieter von Unternehmens-, Fonds- und Compliance-Lösungen profitieren."

"Durch diesen Zusammenschluss", so Iyer weiter, "haben wir ein Ergebnis erzielt, das wirklich ein Gewinn für alle Beteiligten und vor allem das beste Ergebnis für unsere Kollegen bei Intertrust ist."

Als ein Unternehmen werden CSC und die Intertrust Group gemeinsam über das Fachwissen von mehr als 7.500 engagierten Mitarbeitern mit einer Präsenz in mehr als 140 Jurisdiktionen verfügen. "Somit können wir einen ‚Follow-the-Sun'-Service anbieten und damit unseren Kunden dort helfen, wo sie uns brauchen", sagte Ward.

Über CSC

CSC ist Vertrauenspartner der Wahl von mehr als 90 der Unternehmen in den Fortune 500, mehr als 90 der 100 Best Global Brands und mehr als 70 der PEI 300. Wir sind der weltweit führende Anbieter von globalen Geschäftsverwaltungs- und Compliance-Lösungen, spezialisierten Verwaltungsdiensten für alternative Vermögensverwalter hinsichtlich verschiedener Fondsstrategien, Transaktionen mit Kapitalmarktteilnehmern auf öffentlichen und privaten Märkten, Domain-Namen-Systemmanagement und digitalem Marken- und Betrugsschutz sowie Unternehmenssteuer-Softwarelösungen. 1899 gegründet und in Wilmington, Delaware, USA, ansässig, verweist das Unternehmen mit Stolz darauf, seit mehr als 120 Jahren in privater Hand zu sein und professionell geführt zu werden. CSC verfügt über Niederlassungen und Kapazitäten in mehr als 140 Jurisdiktionen in Europa, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und Nahen Osten. Wir sind ein globales Unternehmen und überall dort präsent, wo unsere Kunden sind. Ermöglicht wird dies durch unsere Mitarbeiter, die Experten für alle von uns betreuten Geschäftsfelder sind. We are the business behind business. Weitere Informationen finden Sie unter cscglobal.com.

