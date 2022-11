Einige große Unternehmen setzen Werbung bei Twitter aus, weil sie sich darüber sorgen, in welchem Umfeld ihre Marken vorkommen werden. Das ist kein Aktivismus, sondern die pure Notwendigkeit. Elon Musk zerstört mit seinen Drohungen binnen Tagen das Vertrauen, für das das Team jahrelang gearbeitet hat. Es war einmal mehr eine dieser Drohungen, für die Elon Musk berühmt ist: Der Twitter-Eigentümer wetterte am Wochenende gegen "Aktivisten", die dem Dienst Werbekunden abspenstig machen würden. Musk drohte, die Werbekunden öffentlich bloßzustellen, die keine Anzeigen mehr auf der Plattform schalten. Der Techmilliardär reagierte damit auf den Vorschlag eines rechten Lobbyisten, er solle solche Firmen nennen, damit seine Anhänger sie mit einem "Gegenboykott" belegen könnten. "Ein thermonukleares Benennen und Beschämen ist exakt das, was passieren wird, wenn das nicht aufhört", so der Tweet des neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...