Mainz (ots) -Montag, 14. November 2022, ab 23.50 UhrErstausstrahlungen3sat zeigt am Montag, 14. November 2022, zwei neue Filme aus seiner insgesamt sechsteiligen Reihe "Mo Asumang und ...": "Mo Asumang und die Gedanken der Rechten" um 23.50 Uhr sowie "Mo Asumang und die Welt der Querdenker" um 0.25 Uhr. In dieser Reihe stellt sich die Filmemacherin und Autorin der Auseinandersetzung mit Vertretern extremer Positionen und versucht, deren Motivation zu verstehen. Beide Filme sind ab Sendedatum ein Jahr lang in der 3satMediathek verfügbar, weitere vier Filme der Reihe noch bis 4. September 2023.In "Mo Asumang und die Gedanken der Rechten", am Montag, 14. November 2022, 23.50 Uhr, begibt sich die Filmemacherin auf ein Terrain, das ihr aus früheren Filmen vertraut ist: In Wien trifft sie sich mit Martin Sellner, Sprecher der rechten Identitären Bewegung in Österreich. In Kamp-Lintfort am Rand des Ruhrgebiets begegnet sie einem stadtbekannten Rechtsradikalen, über dessen Garten die Reichskriegsflagge weht. Und in im Erzgebirge spricht sie mit Stefan Hartung von der rechtsextremen Kleinstpartei "Freien Sachsen".Im Anschluss, um 0.25 Uhr, folgt die Sendung "Mo Asumang und die Welt der Querdenker". Mo Asumang trifft in Stuttgart - lange vor dessen Inhaftierung wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche - Michael Ballweg, Begründer von "Querdenken 711", und fährt mit ihm Boot. In Frankfurt begegnet sie Eva Rosen, die für den Querdenker-Ableger "die Basis" im Herbst 2021 für den Bundestag kandidiert hat. Und im Gasteiner Tal fährt sie mit dem Ex-Radiomoderator und Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen in der Gondel hoch in die Berge.Bereits mit ihrem Dokumentarfilm "Die Arier" (ZDF/Das kleine Fernsehspiel) hat Mo Asumang gezeigt, dass sie mit Haltung, aber ohne Vorurteile auf Menschen mit extremen Weltanschauungen zugehen kann.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über: https://presseportal.zdf.de/presse/moasumangVideo-Streams: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mo-asumang-die-gedanken-der-rechten-und-die-welt-der-querdenker3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5363442