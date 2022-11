Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3548/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Lenzing intraday mit 15 -17 Prozent Plus. Warum mich dieses erhoffte Plus trotzdem nicht ganz glücklich macht, erzähle ich in dieser Folge. Es wurde der drittbeste Tag in der Börsegschichte von Lenzing. Zum Glück hab ich ihnen nicht geglaubt, dass sie so schlecht dastehen. Denn ja auch die Börserückzug Gerüchte sind immer im Raum bei Lenzing und auch Semperit.Lenzing ( Akt. Indikation: 57,40 /57,60, 3,42%) - AT&S und Verbund nachgekauftAT&S ( Akt. Indikation: 33,45 /33,50, 3,16%) - "That's Entertainment" im Abspann. - am Wochenende gab es dann eine Sonderfolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...