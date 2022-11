Nach dem "kleinen Festival der Risikofreude" am Freitag startet die neue Woche verhaltener. Im Blick bleiben vor allem die Leitzinserhöhungen. 7. November 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Nach dem dicken Kursplus am Freitag geht es zu Beginn der neuen Woche mit Gewinnen weiter. Der DAX steht am Montagmorgen bei knapp 13.600 Punkten nach 13.460 Zählern zu Handelsschluss am Freitag. Es wird abgewartet vor den wichtigen Ereignissen dieser Woche, unter anderem den Zwischenwahlen in den USA am morgigen ...

