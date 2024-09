Wochenausblick - Die Woche der Zinsentscheidungen

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Aufgrund mehrerer Zinsentscheidungen könnte die kommende Woche besonders volatil werden. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Ganz nach alter Manier bleibt es auch zum Start dieser Börsenwoche äußerst ruhig. Entsprechend kommt es zu keinen Meldungen bezüglich der Quartalszahlen großer Unternehmen sowie anderen spannenden Terminen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch seitens der Konjunkturdaten ab, wobei es jedoch eine interessante Bekanntgabe gibt. Die Rede ist hierbei vom New York Empire State Produktionsindex.









Dienstag:



Am Dienstag beginnt die Börsenwoche allerdings Fahrt aufzunehmen, wenn auch nur aus konjunktureller Sicht. Den Ausgangspunkt ist die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze und der Kontrollgruppe des Einzelhandels. Hierbei bildet die Kontrollgruppe des Einzelhandels die Grundlage für die PCE-Schätzung der meisten Waren und ist somit von Bedeutung für die Ermittlung des PCE-Kernraten Preisindex. Welcher insbesondere von der FED als wichtiges Maß für die Inflation angesehen wird. Zudem wird die Industrieproduktion, welche das Produktionsvolumen der US-amerikanischen Industrie misst, bekannt gegeben. Aber auch auf der anderen Seite des Atlantiks wird es nicht langweilig. So meldet das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung die Ergebnisse für die Umfrage zur Konjunkturerwartung institutioneller Anleger.















Mittwoch:



Diese Woche hält der Mittwoch zumindest eine Quartalszahlenmeldung parat und zwar die von General Mills, einem der 500 umsatzstärksten Unternehmen der USA, mit Tätigkeitsfeld in der Nahrungsmittelindustrie. Ebenfalls als spannend zu deklarieren, ist die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex für Großbritannien und die Eurozone. Für beide Wirtschaftsräume wird außerdem die Verbraucherpreisindex-Kernrate publiziert, in welchem Lebensmittel und Energie ausgeschlossen werden. Das mit Abstand spannendste Ereignis steht jedoch in den USA an: Die Zinssatzentscheidung der Federal Reserve Bank, welche um 20 Uhr bekanntgegeben wird. Gleichermaßen interessant sind die Zinsprojektionen, das Kommuniqué zur Geldpolitik sowie die anschließende Pressekonferenz, welche vom Markt meist sehr genau verfolgt wird. Entsprechend hoch könnte das Potenzial signifikanter Kursbewegungen sein.















Donnerstag:



Am Donnerstag können Anlegerinnen und Anleger mit gleich drei Quartalszahlenmeldung rechnen. Pünktlich zur US-Börseneröffnung publiziert Darden Restaurants Inc., ein US-amerikanischer Restaurantbetreiber, zu welchem Olive Garden und Seasons 52 gehört, seine Zahlen. Im Anschluss melden die FedEx Corporation und Lennar Corp., ein Bauunternehmen mit Spezialisierung auf die Errichtung von Eigenheimen, ihre Ergebnisse für das vergangene Quartal. Zudem gibt die Bank of England gegen 13 Uhr ihre Zinssatzentscheidung bekannt. Eine weitere Meldung aus dem Bereich der Konjunkturdaten kommt anschließend mit der Publizierung der Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung aus den USA.















Freitag:



Am Ende der Börsenwoche stehen gleich zwei Zinsentscheidungen im asiatischen Raum an. Zum einen die der Bank of Japan mit anschließender Pressekonferenz und zum anderen die der People's Bank of China. Des Weiteren wird in Deutschland der Erzeugerpreisindex sowie in Großbritannien die Einzelhandelsumsätze gemeldet.











