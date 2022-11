HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 129 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die bereits vor Veröffentlichung der Resultate angehobene Umsatzprognose sei immer noch konservativ. Der Experte schraubte seine Schätzungen weiter nach oben. Die Finanzlage sei nach wie vor grundsolide. Etwaige Akquisitionen sollten leicht zu finanzieren sein./la/gl



ISIN: DE0006335003

