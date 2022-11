DJ PTA-News: TELES Aktiengesellschaft: TELES mit weiterem Umsatzsprung - Pharma wächst rasant

Berlin (pta028/07.11.2022/14:00) - Der TELES-Konzern (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) wächst weiter signifikant. Der Pharma-Bereich treibt das Wachstum auf einen Umsatz von EUR 58,8 Millionen (Vj. EUR 1,68 Millionen - ein Plus von mehr als 500 %). Der Rohertrag steigerte sich auf EUR 3,8 Millionen (Vj. EUR 1,3 Millionen) um 196 % im Vergleich zum Vorjahr.

TELES investiert auch weiter in die Automatisierung der Arzneimittelversorgung (TEUR 700), um für die wachsende Nachfrage gerüstet zu sein. Die Automatisierung erhöht die Lieferfähigkeit und beschleunigt die Belieferung an den Point-of-Care.

Im Vergleich ist zum Vorjahr ist auch der operative Cashflow EUR 2,0 Millionen (Vj. TEUR -24) deutlich positiv. Begleitet werden die guten Ergebnisse auch von einem um TEUR 305 verbesserten EBITDA.

Diese Neun-Monats-Zahlen demonstrieren, dass TELES schneller als der Branchendurchschnitt wächst.

TELES agiert als spezialisierter Arzneimittelversorger, der mit einer digitalisierten Supply-Chain die optimale pharmazeutische Versorgung von Patienten gewährleistet. Europaweit werden Medikamente für Krebserkrankungen, Autoimmundefizite sowie Kombinationstherapien der personalisierten Medizin zügig und verlässlich geliefert.

Europaweit steigt der Bedarf an indikationsspezifischen Arzneimitteln und TELES ist gut positioniert, von diesem Wachstum zu profitieren. Der europäische Arzneimittelmarkt ist ein stabiler Wachstumsmarkt und wird von TELES überwiegend mit deutschen Medikamenten mit einem hohen Exportanteil beliefert. TELES gehört in Deutschland zu den großen Unternehmen im Bereich Speciality Pharmacy.

