Die Aktie des Chemieriesen BASF kann zum Auftakt in die neue Handelswoche erneut Boden gut machen. Dies liegt zum einen an der allgemein relativ guten Stimmung an den Märkten. Zum anderen an den jüngsten Konjunkturdaten. So hat sich etwa die Wirtschaftsstimmung im Euroraum im November stärker als erwartet aufgehellt.Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator steigt im Vergleich zum Vormonat um 7,4 Punkte auf minus 30,9 Zähler. Sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Lagebewertung ...

