Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsboutique Vates Invest, welche ihren bestehenden Fonds Vates Parade mithilfe der eigens entwickelten "Vates Ampel" lenkt, hat ihr zweites Portfolio aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Vates Aktien Offensiv (ISIN LI1206088414/ WKN A3DV57) solle dank gezieltem Stockpicking gerade in guten Börsenzeiten besonders viel Alpha generieren. Auch wenn die jüngste Neuauflage der Obertshausener aufgrund der derzeitigen Marktsituation auf den ersten Blick nicht gerade das beste Timing zu haben scheine, sei die Vates Invest überzeugt, dass "der beste Zeitpunkt, in einen Bullenmarktfonds einzusteigen, ein Bärenmarkt" sei, so der Vermögensverwalter in einer Mitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...