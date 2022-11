Das von der GLS Bank im vergangenen Jahr vorgestellte neue Geldkarten-Bezahlterminal für Ladestationen namens Giro-e Pay-T steht jetzt am "Seed & Greet"-Ladepark am Autobahnkreuz Hilden bereit. Der Ladepark verfügt über 92 Ladepunkte, von denen 40 nun mit Pay-T verbunden sind. An dem von Bäcker Roland Schüren initiierten Ladepark sind bekanntlich 40 Tesla Supercharger und acht Hypercharger von Fastned ...

Den vollständigen Artikel lesen ...