Ob in den USA oder in Europa - die Inflation knabbert allerorts an den Ersparnissen der Anleger. Was können Anleger dagegen tun? Halten inflationsindexierte Anleihen, was der Name verspricht? Gold und Silber als sicherer Hafen? Und warum der zuletzt kritisierte MSCI Index für Anleger in den letzten Monaten ein Glücksgriff war... Hier die Einschätzungen des ETF-Experten und Anlageprofis Dr. Gerd Kommer von der Gerd Kommer Invest im Rahmen der ETP-Themenwoche von Börse Stuttgart und Extra-Magazin.