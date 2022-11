FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Symrise sind am Montag unter Druck geraten. Eine Nachricht über ein Feuer in einer Produktionsstätte des Aromen- und Duftstoff-Herstellers in den USA verunsicherte die Anleger. Die Papiere fielen zuletzt um 2,4 Prozent auf 98,46 Euro und waren damit Schlusslicht im Dax .

Wie Symrise mitteilte, ist eine Anlage zur Herstellung von Duftstoff-Zusätzen in Brunswick im US-Bundesstaat Georgia betroffen. Verletzte habe es nicht gegeben. Über das Schadensausmaß könnten noch keine Angaben gemacht werden./ck/he