München (ots) -Raus aus der Komfortzone heißt es für den amtierenden Dschungelkönig Filip Pavlovic und seinen Kumpel, Reality- und Podcast-Star Serkan Yavuz, im neuen discovery Original "Filip & Serkan @WORK - Praktikum statt Party". In der sechsteiligen Reality-Doku warten auf die beiden Promis insgesamt 20 alltägliche Berufe und Herausforderungen, bei denen das Durchhaltevermögen und Engagement des Duos auf eine harte Probe gestellt werden.Im kleinstädtischen Idyll von Unkel am Rhein gilt für Filip und Serkan die Devise: Baustelle statt Bachelor, schuften statt Selfies und Praktikum statt Party. Markus Winkelbach, stellvertretender Bürgermeister von Unkel, bringt die beiden Kumpels nicht nur bei sich zuhause unter, sondern mit seinen Aufgaben auch immer wieder an ihre Grenzen. Denn wenn Serkan ungelenk mit der Hebebühne das Dach ansteuert, bricht Filips Höhenangst durch, wenn der Geruch von feinstem Biomüll auf der Deponie zu streng wird, muss Serkan etwas loswerden und wenn die Rettungsschwimmerprüfung ansteht, müssen die beiden angehenden Bademeister um ein Haar selbst gerettet werden.Als Geschichts- und Mathelehrer in der Schule, im Hotel oder bei der Landschaftspflege - wo gibt es Lob und wo Tadel für die beiden Reality-Stars bei den härtesten Challenges ihres Arbeitslebens? Die Zuschauer:innen erfahren es ab dem 1. Dezember. Bei discovery+ steht dann immer donnerstags eine neue Folge von "Filip & Serkan @WORK - Praktikum statt Party" auf Abruf zur Verfügung."Filip & Serkan @WORK - Praktikum statt Party" wird im Auftrag von Warner Bros. Discovery für discovery+ von Picture Puzzle Medien produziert, Producerin für Warner Bros. Discovery ist Johanna Thiele.