Konkrete Zahlen zum möglichen Erlöspotenzial des jetzt auf die Schiene gesetzten Rahmenvertrags der Pyramid-Tochter Faytech mit der chinesischen Innovative Charging Solutions (ICS) - einem Spezialisten für Lade-Infrastruktur im Bereich Elektromobilität - gibt es zwar nicht. Der Deal mit dem Volkswagen-Partner ICS zeigt aber, dass Faytech auch nach dem Ausnahmejahr 2022 in der Lage ist, wichtige Deals ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Pyramid, LS telcom appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...