Apple Aktie unter Druck: iPhone-Lieferungen aus China im Blick

Die Aktien des Tech-Konzerns Apple haben sich zu Wochenbeginn auf Talfahrt begeben, nachdem Warnungen vor einer erheblichen Produktionskürzung in einem großen Werk in China die Runde machten. Hintergrund sind neue COVID-19-Beschränkungen. Gerade im Hinblick auf das Schlussquartal respektive Wintergeschäft sieht sich Apple damit offensichtlich mit Herausforderungen konfrontiert. Infolgedessen werfen Anleger die Anteilsscheine zunächst aus ihren Depots. Der Apple-Zulieferer Foxconn revidiert seinen Q4-Ausblick indes nach unten.

Laut IG-Indikation notiert die Apple-Aktie am Vormittag zunächst bei rund 137 Euro und damit 1,20 Prozent im Minus. Apple erwartet erhebliche Produktionskürzung in großem China-Werk Apple Inc. hat am Sonntag mitgeteilt, dass man geringere Lieferungen von sogenannten iPhone-14-Modellen erwarte. "Die Anlage arbeitet derzeit mit deutlich reduzierter Kapazität", sagte das Unternehmen in einer Erklärung, ohne näher darauf einzugehen, wie stark die Produktion beeinträchtigt wurde.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

