Über zwei Jahre lang wurden die neuen Tools entwickelt, um Kandidaten dabei zu unterstützen, eine Prüfung mit einer landesweiten Erfolgsquote von 40 Prozent zu bestehen

UWorld, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Online-Lernens zur Vorbereitung auf anspruchsvolle Prüfungen, gab heute die Verfügbarkeit seiner Vorbereitungsmaterialien für die Prüfung zum Chartered Financial Analyst (CFA) der Stufe 2 bekannt. Als Reaktion auf die weltweite Nachfrage und das Fünf-Sterne-Feedback der Produkteinführung für die Stufe 1 hat die Finanzabteilung von UWorld mehr als zwei Jahre an der Entwicklung von Prüfungsmaterialien für die Stufe 2 gearbeitet, um eine Marktlücke bei der Prüfungsvorbereitung zu schließen. Die neuen Materialien wurden vom Content-Team von UWorld entwickelt, das aus zertifizierten Chartered-Financial-Analysten besteht, welche zusammen mehr als 200 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und im Hochschulbereich vorweisen können.

Nach Angaben des CFA Institute lag die Erfolgsquote bei der CFA-Prüfung der Stufe 2 im August 2022 bei 40 Prozent; im Februar 2022 lag sie hingegen noch bei 44 Prozent. Das Ziel von UWorld ist es, seine Kunden dabei zu unterstützen, diese anspruchsvolle Prüfung bereits beim ersten Versuch zu bestehen.

"Unser innovatives, erfahrenes Team ließ sich von den Wünschen unserer Kunden inspirieren und entwickelte ein erstklassiges Produkt für die Stufe 2", so Dr. Chandra S. Pemmasani, MD, Gründer und Chief Executive Officer von UWorld. "Die Tools beinhalten individualisiertes Lernen, aktives Erinnern, testgestütztes Lernen und sofortiges, erklärendes Feedback. Sie wurden unter Verwendung forschungsgestützter Lernstrategien entwickelt."

Die Fragen und die Antworten samt Erklärungen, die sämtliche Lerninhalte der Stufe 2 abdecken, wurden in einem internen 17-stufigen Prozess überprüft. Die Materialien von UWorld sind den Prüfungsfragen und -strukturen nachempfunden. Jeder Aufgabensatz besteht aus Vignetten mit vier oder sechs begleitenden Multiple-Choice-Fragen. Die ausführlichen Begründungen von UWorld bieten schrittweise Anleitungen zur Lösung. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie die Gründe für die richtigen und falschen Antworten detailliert erläutern und so die Fähigkeit zum kritischen Denken fördern, welche die angehenden CFA-Absolventen für das erfolgreiche Bestehen der CFA-Prüfungen benötigen.

Die Lerntools von UWorld enthalten anschauliche, kontextspezifische Grafiken, um das Verständnis von kritischen Konzepten zu vertiefen. Die Benutzer können anpassbare Karteikarten erstellen, mit denen die Technik des regelmäßigen Wiederholens auf optimale Weise genutzt werden kann. Sie können zudem ein Online-Notizbuch nutzen, um durch systematisches Anlegen von Notizen effizienter lernen zu können.

Detaillierte Leistungsberichte weisen Wissenslücken nach Themen aus. Weitere Informationen sowie einen kostenlosen siebentägigen Zugang zu den Vorbereitungsmaterialien von UWorld für die Prüfung zum Chartered Financial Analyst der Stufe 2 erhalten Sie hier.

Über UWorld

UWorld ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich des Online-Lernens zur Vorbereitung auf anspruchsvolle Prüfungen. Seit 2003 hat UWorld Millionen von Studierenden, Hochschulabsolventen und Berufstätigen bei der Vorbereitung auf ihre Prüfungen unterstützt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005076/de/

Contacts:

Stacey Dillon

Stacey@PRP.Group

Tel. (480) 225-4809