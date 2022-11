Die Hoffnung auf eine langsamere Gangart bei den Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed bleibt eines der beherrschenden Themen an den Finanzmärkten. Doch Fed-Chef Powell dämpfte die Hoffnungen auf einen Wechsel zu einer weniger restriktiven Haltung. Die Fed wolle sich nicht auf die Höhe der Zinsschritte, sondern auf den finalen Zinssatz fokussieren, an dem dieser Zinserhöhungszyklus sein Ende finden werde. Es wäre sehr verfrüht, jetzt über eine Pause oder ein Ende der Zinserhöhungen nachzudenken. Zwischenzeitlich wurde am Geldmarkt ein Leitzins von rund ...

