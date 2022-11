Emittent / Herausgeber: Schletter Solar GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Kirchdorf/Haag, 7. November 2022. Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter Group ist im dritten Quartal 2022 deutlich gewachsen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 130 Prozent von 40 auf 92 Mio. Euro - den höchsten Quartalswert in der Unternehmensgeschichte. Dazu beigetragen haben eine Reihe von neuen Freiland-Großprojekten in Europa, Asien und Mittelamerika.

"Unsere Produkt- und Lieferkettenstrategie, die wir in den letzten Jahren verfolgt haben, schlägt sich weiterhin sehr deutlich in unseren Unternehmenszahlen nieder", betonte der CEO der Schletter Group, Florian Roos. So verfügt Schletter inzwischen über eine weltweite flexible Lieferkette, die es dem Unternehmen erlaubt, bei Bedarf auch mehrere Großprojekte auf einmal zu beliefern. Hinzu kommt die gute Resonanz im Markt auf die Neu- und Weiterentwicklung der erfolgreichen Schletter Freilandsysteme, insbesondere des Schletter Tracking Systems 1V (1 vertikal) und 2V (2 vertikal).

Aktuell befinden sich gleich eine ganze Reihe von großen Freilandprojekten mit Schletter-Systemen im Bau, darunter 160 MW in Österreich, 200 MW in Deutschland, 50 MW in Frankreich und 130 MW in Bulgarien. In Bulgarien baut Schletter zudem gerade eine 30 MW-Anlage mit seinem neu entwickelten Tracking System 1V. Das einachsige Nachführsystem ist für die Belegung mit einem großformatigen Photovoltaikmodul optimiert. Durch seine kompakte Bauart verfügt es über ein besonders günstiges Verhältnis zwischen Materialgewicht und Stromertrag. In der Dominikanischen Republik liefert Schletter derzeit sein Tracking System 2V für einen Solarpark mit 100 MW. In Südkorea entsteht nahe der Stadt Seosan mit 120 MWp eines der größten Solarkraftwerke des Landes auf dem Schletter System FS Duo. Bei dem Zuschlag für das unmittelbar am Meer gelegenen Projekt spielte u.a. die hohe Korrosionsbeständigkeit des Systems eine entscheidende Rolle.

Die Schletter Group will ihren deutlichen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Im September hatte das Unternehmen erstmals eine Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt platziert, und damit eine neue Finanzierungsquelle für den weiteren Ausbau des Geschäfts erschlossen. Roos dankte in diesem Zusammenhang dem Schletter CFO Andreas Rode, der an Martin Lipp übergibt. "Mit der erfolgreichen Anleiheplatzierung haben wir eine neue Stufe der Unternehmensentwicklung eingeleitet", so Roos.

Über die Schletter Group

Die Schletter Group zählt zu den führenden Herstellern für Photovoltaik-Montagesysteme aus Aluminium und Stahl weltweit. Die Unternehmensgruppe fertigt Montagesysteme für Dächer, Fassaden und Freiflächen (Solarparks). Mit einem internationalen Netz aus Produktions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften ist das Unternehmen in allen wichtigen internationalen Märkten aktiv.

www.schletter-group.com

