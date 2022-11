DJ XETRA-SCHLUSS/DAX erwischt guten Start in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach oben gegangen. Der DAX beendete den Handel 0,5 Prozent höher bei 13.534 Punkten. Damit dauerte die jüngste Aufwärtsbewegung einen weiteren Tag an. Positiv wurde zum einen gewertet, dass das Handelsvolumen jüngst deutlich gestiegen war. Zum anderen scheint sich zu bewahrheiten, dass in China über ein Ende der Null-Covid-Strategie im Lande zumindest nachgedacht wird. Der bisher eingeschlagene Weg kostet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Wachstum, jüngst verfehlten die Import- wie auch die Exportdaten die Erwartungen. Der überraschende Einbruch spricht auch für die sinkende globale Nachfrage nach chinesischen Waren sowie für eine andauernde Unterbrechung der Lieferketten, die auch durch die chinesische Null-Covid-Politik verursacht wird.

"Lahme Enten" historisch positiv für Börse

In den Blick treten nun die Kongresswahlen in den USA. Hier geht es am Dienstag um die Frage, ob und wie stark die Macht von US-Präsident Joe Biden eingeschränkt wird. Marktanalyst Sebastian Dörr vom Vermögensverwalter HQ Trust bemerkt, dass "lahme Enten" durchaus gut für die Börse sind. Bei den zur Mitte der Amtszeit eines US-Präsidenten stattfindenden Wahlen verliere häufig die Regierungspartei - mit der Folge, dass der Präsident zu einer handlungsunfähigen "lahmen Ente" mutiere. Verlor eine Regierung in den Zwischenwahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus, schnitt der US-Aktienmarkt besonders gut ab.

Berichtssaison macht Pause

Zum Start in die Woche machte die Berichtssaison Pause, am Dienstag legen aus dem DAX mit Deutsche Post, Bayer, Henkel und Porsche Automobil Holding SE vier Unternehmen Zahlen vor, zudem Munich Re die ausführlichen Geschäftszahlen.

Aus dem MDAX lieferte CTS Eventim überzeugende vorläufige Zahlen zum dritten Quartal und einen positiven Ausblick für das Jahr, der deutlich über der Erwartung der Analysten liegt. Die Aktie schloss in der Folge 7,3 Prozent im Plus.

Mit dem Anstreben eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags durch die Busch-Gruppe stiegen Pfeiffer Vacuum um gut 25 Prozent. "Der Kurs könnte noch weiterlaufen", so ein Marktanalyst. Zum einen sei ein Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag erst ab einem Anteil von mindestens 75 Prozent möglich, hier müsse der Großaktionär noch zukaufen. Auch mittelfristig seien die Aussichten günstig, da eine interessante Mindestdividende zu erwarten sei.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.533,52 +0,5% -14,80% DAX-Future 13.533,00 +0,4% -14,61% XDAX 13.513,91 +0,2% -14,73% MDAX 24.084,26 +1,1% -31,43% TecDAX 2.850,34 +0,5% -27,29% SDAX 11.690,60 +2,4% -28,78% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,30 -59 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 28 12 0 2.808,3 57,9 78,5 MDAX 34 14 0 493,6 37,4 51,6 TecDAX 21 9 0 586,0 21,9 30,2 SDAX 59 10 1 145,1 10,8 11,2 ===

